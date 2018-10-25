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    «Лацио» обыграл «Марсель», «Айнтрахт» одолел «Аполлон»

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Марсель Футбол Франции Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии
    Римский «Лацио» одержал гостевую победу над «Марселем» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Лацио»
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    В составе победителей точными ударами отметились Уоллес (10), Адам Марушич (90) и бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо (59).

    За французскую команду гол на 86-й минуте забил Димитри Пайет.

    В другом матче группы Н франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Аполлоном» из Лимасола — 2:0.

    Счет на 13-й минуте открыл Филип Костич, а на 32-й минуте нападающий Себастьен Аллер удвоил преимущество немецкого клуба.

    Группа Н: 1. «Анйтрахт» — 9 очков, 2. «Лацио» (6), 3. «Марсель» (1), 4. «Аполлон» (1). 0

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