«Лацио» обыграл «Марсель», «Айнтрахт» одолел «Аполлон»

В составе победителей точными ударами отметились Уоллес (10), Адам Марушич (90) и бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо (59).
За французскую команду гол на 86-й минуте забил Димитри Пайет.
В другом матче группы Н франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Аполлоном» из Лимасола — 2:0.
Счет на 13-й минуте открыл Филип Костич, а на 32-й минуте нападающий Себастьен Аллер удвоил преимущество немецкого клуба.
Группа Н: 1. «Анйтрахт» — 9 очков, 2. «Лацио» (6), 3. «Марсель» (1), 4. «Аполлон» (1). 0