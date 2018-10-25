Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»

одержал победу надв выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы E, которая прошла в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «канониры» забили на 77-й минуте. Дэнни Уэлбек после ошибки защитника соперника вышел на свидание с вратарем и точно пробил низом.

Для лондонцев эта победа стала третьей на групповом этапе, лиссабонцы потерпели первое поражение.

В другом матче этой группы «Ворскла» в гостях обыграла «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Кулача на 48-й минуте.

Группа E

1. «Арсенал» — 9 очков

2. «Спортинг» — 6

3. «Ворскла» — 3

4. «Карабах» — 0 0