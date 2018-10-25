Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»

Дэнни Уэлбек
goal.com
Встреча группы E, которая прошла в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол «канониры» забили на 77-й минуте. Дэнни Уэлбек после ошибки защитника соперника вышел на свидание с вратарем и точно пробил низом.
Для лондонцев эта победа стала третьей на групповом этапе, лиссабонцы потерпели первое поражение.
В другом матче этой группы «Ворскла» в гостях обыграла «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Кулача на 48-й минуте.
Группа E
1. «Арсенал» — 9 очков
2. «Спортинг» — 6
3. «Ворскла» — 3
4. «Карабах» — 0 0