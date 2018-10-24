Аллегри: Отличное выступление всей команды

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0) на выезде в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 17-й минуте забил Пауло Дибала.

«Команда доказала, что способна забивать в трудной ситуации и правильно пользоваться своими возможностями. В поединке против "Манчестер Юнайтед" было важно контролировать мяч и продолжать строить свои атаки в обход Неманьи Матича.

Считаю, что это было отличное выступление всей команды, поэтому мы заслужили победу», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» выиграл все три матча и с девятью очками лидирует в группе Н. 0