«МЮ» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Объявлены стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рашфорд, Лукаку, Марсьяль.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 мск.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на ее победу — 2.37, на успех «МЮ» — 3.38, на ничью — 3.28. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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