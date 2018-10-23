ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЛЧ. ЦСКА в гостях у «Ромы», «МЮ» примет «Ювентус», «Шахтер» против «МанСити»
  • 21:08
    • «Рома» — ЦСКА: Влашич и Чалов выйдут с первых минут
  • 22:07
    • В Риме при обрушении эскалатора пострадали болельщики ЦСКА
  • 21:50
    • «Бавария» победила АЕК в Афинах
  • 21:46
    • «Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью
  • 21:30
    • «Хоффенхайм» и «Лион» огласили составы
    Все новости спорта

    «МЮ» — «Ювентус»: Роналду возвращается на Олд Трафффорд

    «МЮ» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Объявлены стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Мата, Матич, Погба, Рашфорд, Лукаку, Марсьяль.

    «Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду.

    Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 мск.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на ее победу — 2.37, на успех «МЮ» — 3.38, на ничью — 3.28. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
  • 20/10/2018 в 15:34
    •
  • Прогноз
  • «Рома» — ЦСКА
  • 1.98
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА выстоять в Риме без Акинфеева?
  • «Рома» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Манчестер Сити» будет исправлять ситуацию в Лиге чемпионов
  • «Шахтер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Каким будет возвращение Роналду на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марсело Футбол Трансферный дайджест. 16-22 октябряКуда уйдет защитник «Реала», сколько «Ливерпуль» хочет выручить за форварда, кто нацелился на вундеркинда из «Фенербахче» и другие трансферные новости последних дней 01:550
  • 21:08
    • Де Брёйне — в стартовом составе «МанСити» на матч с «Шахтером»
  • 20:12
    • Влашич считает «Ливерпуль» главным фаворитом Лиги чемпионов
  • 19:15
    • «Янг Бойз» и «Валенсия» огласили составы
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол КузнецоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 10:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прогулка «Сити» и «Бавария» в Греции
  • 4.98
    •
  • 21:32
    • «Реал» — «Виктория»: Васкес сыграет на фланге обороны
  • 20:43
    • АЕК играет вничью с «Баварией» после первого тайма
  • 20:43
    • «Янг Бойз» минимально проигрывает «Валенсия» после первой 45-минутки
    Массимо Каррера Футбол Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональнаРеакция спортивных СМИ на увольнение главного тренера «Спартака» Вчера в 20:100
  • 19:09
    • Левандовский сыграет в атаке «Баварии» против АЕК
  • 18:41
    • Арустамян: «Спартак» находится в активной фазе переговоров с Кононовым
  • 17:08
    • ЦСКА проиграл «Роме» в юношеской Лиге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие