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    «Краснодар» уступил «Ахмату»

    РПЛ Футбол России Краснодар Ахмат Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» одержал выездную победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

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    Единственный мяч был забит на 60-й минуте. Бразильский хавбек Исмаэл нанёс резкий удар низом из-за пределов штрафной, Синицын поздно и неловко среагировал и не смог выручить свою команду — мяч юркнул в сетку.

    В начале второго тайма за споры с арбитром был удален старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Он досматривал игру с трибун стадиона «Краснодар».

    «Краснодар» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, а грозненская команда прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение).

    Кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Команда отстает на 6 баллов от «Зенита». «Ахмат» с 15 очками занимает 9-е место.

    РПЛ. 11-й тур
    «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)
    Гол: Исмаэл, 60«Краснодар»: Синицын, Стоцкий, Мартынович, Спаич (Перейра, 65), Рамирес, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Газинский, Куэва, Классон (Сулейманов, 72), Ари (Игнатьев, 72)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Родолфу (Плиев, 88), Анхель, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья, Исмаэл, Иванов, Мбенг (Бериша, 69)Предупреждения: Родолфу, 36. Гащенков, 37. Ари, 42. Семенов, 42. Спаич, 47. Исмаэл, 61. Газинский, 67. Перейра, 80. Городов, 87
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