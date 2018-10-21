«Краснодар» уступил «Ахмату»

Грозненскийодержал выездную победу над(1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 60-й минуте. Бразильский хавбек Исмаэл нанёс резкий удар низом из-за пределов штрафной, Синицын поздно и неловко среагировал и не смог выручить свою команду — мяч юркнул в сетку.

В начале второго тайма за споры с арбитром был удален старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Он досматривал игру с трибун стадиона «Краснодар».

«Краснодар» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, а грозненская команда прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение).

Кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Команда отстает на 6 баллов от «Зенита». «Ахмат» с 15 очками занимает 9-е место.