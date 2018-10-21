«Краснодар» уступил «Ахмату»

Единственный мяч был забит на 60-й минуте. Бразильский хавбек Исмаэл нанёс резкий удар низом из-за пределов штрафной, Синицын поздно и неловко среагировал и не смог выручить свою команду — мяч юркнул в сетку.
В начале второго тайма за споры с арбитром был удален старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Он досматривал игру с трибун стадиона «Краснодар».
«Краснодар» потерпел второе подряд поражение в РПЛ, а грозненская команда прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение).
Кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Команда отстает на 6 баллов от «Зенита». «Ахмат» с 15 очками занимает 9-е место.
РПЛ. 11-й тур
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)
Гол: Исмаэл, 60«Краснодар»: Синицын, Стоцкий, Мартынович, Спаич (Перейра, 65), Рамирес, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Газинский, Куэва, Классон (Сулейманов, 72), Ари (Игнатьев, 72)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Родолфу (Плиев, 88), Анхель, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья, Исмаэл, Иванов, Мбенг (Бериша, 69)Предупреждения: Родолфу, 36. Гащенков, 37. Ари, 42. Семенов, 42. Спаич, 47. Исмаэл, 61. Газинский, 67. Перейра, 80. Городов, 87