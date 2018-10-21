Эвертон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.10.2018)

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеффри Шлупп.
Предыдущий матч соперников: «Анже» — «Монако» 0:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0