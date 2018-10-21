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    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Бернард, Richarlison.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джеффри Шлупп.

    Предыдущий матч соперников: «Анже» — «Монако» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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