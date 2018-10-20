«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Вест Хэм»

В матче 9-го тура АПЛна своём поле потерпел поражение отсо счетом 1:0.

В составе победителей голом на 44-й минуте отметился Эрик Ламела.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 21 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм», имея в активе семь баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре «Вест Хэм» в гостях встретится с «Лестером», в «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити».

В других матчах 9-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» дома уступил «Уотфорду» (0:2), а «Саутгемптон» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0). 0