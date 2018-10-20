Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку

Наставникнакануне матча девятого тура АПЛ срассказал о своих отношениях с голкипером соперника

«Я не всегда принимаю правильные решения, но в некоторых ситуациях необходимо действовать. В моей карьере случались удачные и неудачные решения. Всё нужно делать в нужный момент и в нужное время. Никогда не знаешь, когда такой момент настанет. Бывает, принимаю решение, а после сожалею. И речь идёт не только о футболе, речь о профессионалах, о людях.

За короткое время, что мы проработали, Харт всегда проявлял себя как настоящий профессионал. Знаю, как тяжело было болельщикам расставаться с ним, потому что он был невероятным голкипером и отлично защищал ворота на протяжении долгого времени. То решение далось мне нелегко. Возможно, здесь я допустил ошибку», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Напомним, что Харт был вынужден покинуть «горожан» после прихода в команду каталонского тренера. 0