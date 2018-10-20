«Бавария» прервала серию без побед

В матче восьмого тура чемпионата Германиина выезде играла сМюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.

Дубль в составе «Баварии» оформил Роберт Левандовски, который отличился по разу в каждом из таймов. Еще один гол у гостей на счету Хамеса Родригеса.

У хозяев отличился Ваутер Вегорст.

Отметим, что на 57-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «Баварии» с поля был удален Арьен Роббен.

Таким образом, «Бавария» прервала свою четырехматчевую серию без побед во всех турнирах.

После этого матча мюнхенцы набрали 16 очков, у «Вольфсбурга», который не смог выиграть в шестом раз подряд, осталось 9 очков.