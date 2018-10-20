«Бавария» прервала серию без побед

Игроки «Баварии»
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Дубль в составе «Баварии» оформил Роберт Левандовски, который отличился по разу в каждом из таймов. Еще один гол у гостей на счету Хамеса Родригеса.
У хозяев отличился Ваутер Вегорст.
Отметим, что на 57-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «Баварии» с поля был удален Арьен Роббен.
Таким образом, «Бавария» прервала свою четырехматчевую серию без побед во всех турнирах.
После этого матча мюнхенцы набрали 16 очков, у «Вольфсбурга», который не смог выиграть в шестом раз подряд, осталось 9 очков.
Бундеслига. 8-й тур
«Вольфсбург» — «Бавария» — 1:3 (0:1)
Голы: Левандовски, 30 (0:1). Левандовски, 48 (0:2). Вегхорст, 63 (1:2). Хамес Родригес, 72 (1:3)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 60), Брекало (Гинчек, 60), Реджбецай (Юнус Малли, 71), Вегхорст«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 46), Зюле, Киммих, Роббен, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 84), Тиагу Алькантара, Гнабри (Горецка, 66), ЛевандовскиПредупреждения: Тиагу Алькантара, 33. Арнольд, 35. Роббен, 44. Вегхорст, 81. Нойер, 88Удаление: Роббен, 57