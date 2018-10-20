ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарРезвый старт. Кто был лучшим в АПЛ в начале сезона?
  • 18:41
    • «Бавария» прервала серию без побед
  • 18:21
    • «Уфа» разошлась миром с «Рубином»
  • 18:10
    • СПАЛ обыграл «Рому» в Риме
  • 16:27
    • «Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 16:02
    • «Реал» прервал безголевую засуху, но проиграл «Леванте»
    Все новости спорта

    «Бавария» прервала серию без побед

    Футбол Германии Бундеслига Бавария Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    В матче восьмого тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде играла с «Вольфсбургом». Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.

    Игроки «Баварии»
    Игроки «Баварии»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Дубль в составе «Баварии» оформил Роберт Левандовски, который отличился по разу в каждом из таймов. Еще один гол у гостей на счету Хамеса Родригеса.

    У хозяев отличился Ваутер Вегорст.

    Отметим, что на 57-й минуте матча при счете 2:0 в пользу «Баварии» с поля был удален Арьен Роббен.

    Таким образом, «Бавария» прервала свою четырехматчевую серию без побед во всех турнирах.

    После этого матча мюнхенцы набрали 16 очков, у «Вольфсбурга», который не смог выиграть в шестом раз подряд, осталось 9 очков.

    Бундеслига. 8-й тур
    «Вольфсбург» — «Бавария» — 1:3 (0:1)
    Голы: Левандовски, 30 (0:1). Левандовски, 48 (0:2). Вегхорст, 63 (1:2). Хамес Родригес, 72 (1:3)«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 60), Брекало (Гинчек, 60), Реджбецай (Юнус Малли, 71), Вегхорст«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 46), Зюле, Киммих, Роббен, Хави Мартинес, Хамес Родригес (Ренату Санчеш, 84), Тиагу Алькантара, Гнабри (Горецка, 66), ЛевандовскиПредупреждения: Тиагу Алькантара, 33. Арнольд, 35. Роббен, 44. Вегхорст, 81. Нойер, 88Удаление: Роббен, 57
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • Вчера в 00:03
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Севилья»
  • 1.88
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Пари Сен-Жермен» громить соперников?
  • «Пари Сен-Жермен» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Поможет ли «Дженоа» смена тренера против «Юве»?
  • «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Вильярреал» не вытеснит «Атлетико» из лидирующей группы
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеровСМИ — о триумфе «железнодорожников» в матче с «Ростовом» 12:070
  • 13:23
    • «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ. Моуринью упустил победу на «Стэмфорд Бридж», «МанСити» сыграет с «Бернли»Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии 16:370
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 16:56
    • «Трактор» в овертайме одолел «Авангард»
  • 16:43
    • Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение
  • 13:08
    • Корниленко выведет «Крылья» на поле с капитанской повязкой в матче с «Уралом»
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 16:130
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 12:50
    • Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие