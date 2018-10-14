Сборная Германии повторила собственный антирекорд

Сборнаяна своем поле разгромила командув матче третьего тура в— 3:0.

Германия пропустила три гола от Голландии twitter.com/dfb_team 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Для бундестим это поражение стало пятым в 2018 году. Ранее команда уступила Корее (0:2), Мексике (0:3), Австрии (1:2) и Бразилии (0:1).

Германия повторила собственный антирекорд. В 1985 и 1986 годах немцы также проиграли по 5 матчей. Подопечные Йоахима Лева в этом году проведут еще три поединка — против Франции и Голландии в Лиге наций, а также встретятся с Россией в товарищеском матче.

В следующем матче обоим сборным будет противостоять лидирующая в группе с четырьмя очками Франция, немцам — 16 октября, а голландцам — 16 ноября. 0