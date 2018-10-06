«Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место

одержал победу надв домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Победный гол казанцы забили на 21-й минуте. Игорь Коновалов с углового навесил во вратарскую, Сердар Азмун в воздухе перевисел двух защитников и головой послал мяч в нижний угол.

Благодаря этой победе «Рубин» поднялся на четвертое место (17 очков), «Урал» занимает девятую позицию (11 очков).