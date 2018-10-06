«Рубин» обыграл «Урал» и поднялся на четвертое место

Фрагмент матча
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:0.
Победный гол казанцы забили на 21-й минуте. Игорь Коновалов с углового навесил во вратарскую, Сердар Азмун в воздухе перевисел двух защитников и головой послал мяч в нижний угол.
Благодаря этой победе «Рубин» поднялся на четвертое место (17 очков), «Урал» занимает девятую позицию (11 очков).
Чемпионат России. 10-й тур
«Рубин» — «Урал» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 21 Азмун«Рубин»: Коновалов, Уремович, Навас, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 76), Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 59), Устинов (Байрамян, 62), Гранат, Полоз, Азмун«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Жигулев (Бавин, 77), Димитров (Юсупов, 86), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66)Предупреждения: Азмун (68), Коновалов (83)