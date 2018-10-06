«Хетафе» на своем поле проиграл «Леванте»

потерпел поражение отв домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил македонский Энис Барди на 60-й минуте.

Незадолго до финального свистка красную карточку получил игрок хозяев Франсиско Портильо.

Чемпионат Испании. 8-й тур «Хетафе» — «Леванте» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 — 60 Барди«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри (Бергара, 54), Ндиайе (Ибаньес, 67), Мата (Анхель, 62), Молина«Леванте»: Оласабаль, Постиго, Кабако (Педро Лопес, 74), Тоньо, Робер, Моралес, Кампанья, Рочина, Прцич (Барди, 46), Джейсон, Боатенг (Майораль, 84)Предупреждения: Даконам (13), Боатенг (22), Антунеш (26), Прцич (31), Джейсон (33), Робер (42), Рочина (90), Ибаньес (90+2), Суарес (90+3)Удаление: Портильо (90+1)

Благодаря этой победе «Леванте» обошел «Хетафе» и поднялся на десятое место в турнирной таблице Примеры (10 очков). «Хетафе» опустился на 13-е (9 очков). 0