«Краснодар» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче второго тура группового этапа Лиги Европына своем поле взял верх надсо счетом 2:1 (0:1).

Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Нолито, отличившийся на 43-й минуте. В середине второго тайма полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнял счёт. Победу российскому клубу принёс гол хавбека Торнике Окриашвили на 88-й минуте.

В другом матче группы J бельгийский «Стандард» на своем поле со счетом 2:1 переиграл турецкий «Акхисар».

«Краснодар» с шестью очками возглавляет группу J, «Севилья» (3 пункта) идет второй, опережая «Стандард» по дополнительным показателям, а «Акхисар» с нулем баллов идет последним.