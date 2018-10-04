«Краснодар» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

Маурисио Перейра
ФК «Краснодар»
Автором первого мяча стал нападающий «Севильи» Нолито, отличившийся на 43-й минуте. В середине второго тайма полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра сравнял счёт. Победу российскому клубу принёс гол хавбека Торнике Окриашвили на 88-й минуте.
В другом матче группы J бельгийский «Стандард» на своем поле со счетом 2:1 переиграл турецкий «Акхисар».
«Краснодар» с шестью очками возглавляет группу J, «Севилья» (3 пункта) идет второй, опережая «Стандард» по дополнительным показателям, а «Акхисар» с нулем баллов идет последним.
Лига Европы. Группа J
«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 2:1 (0:1)
Голы: Налито, 43, (0:1). Перейра, 72 (1:1). Окриашвили, 88 (2:1)«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе (Перейра, 69), Мамаев (Сулейманов, 73), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 84), Куэва, Классон«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Гнаньон, Хесус Навас, Нолито (Хави Васкес, 76), Банега, Меса, Арана, Промес (Бен Йеддер, 76), Муриэль (Андре Силва, 61)