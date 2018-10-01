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    Черчесов назвал имя капитана сборной России

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции Сборная Турции
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с капитаном национальной команды в ближайших матчах Лиги наций со Швецией и Турцией. По словам специалиста, капитанскую повязку будет носить Артем Дзюба.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «С Дзагоевым мы общались буквально час назад. Он готов играть, хотя и продолжает набирать форму. До начала сбора у него будет еще два матча: с "Реалом" в Лиге чемпионов и в чемпионате России. Миранчук тоже начал "оживать": забивает мячи, отдает передачи. Мы видим, что спустя месяц прогресс есть.

    Почему не вызвали Чалова, Максименко, Рассказова, Скопинцева? Кто вам сказал, что мы вообще рассматривали их кандидатуры? Всему свое время, мы за всеми внимательно следим. Думаю, что за два года мы доказали вам делом, что в наших решениях есть логика.

    Не рассчитывали ни на кого из тех, кого вы перечислили, ни в прошлый раз, ни в этот. Игра в команде и сборной — две разные вещи. Молодым футболистам надо проявлять себя в молодежной сборной и добиваться результата. Я специально летал в Нижний Новгород на матч "молодежки", что-то я не увидел там игроков, которые могут нас усилить.

    С Кокориным мы всегда на связи, она не прерывается. Рады, что он начал играть, хорошо, что забил. Нужно дать ему время, чтобы он набрал форму. Столько не играть и сразу выйти на уровень, на котором он был до травмы, нереально. Игрок такого уровня важен для нас, но всему свое время. Кто будет капитаном сборной? Дзюба.

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    • Швеция — хорошо обученная скандинавская команда. Играет по системе 4-4-2 практически все матчи, шведы очень дисциплинированные. Нас ждет очень тяжелый матч. С турками мы совсем недавно играли, неплохо знаем их, но в команде происходят некоторые изменения. Стараемся за этим следить, чтобы ничего не упустить», — цитирует Черчесова официальный сайт РФС. 0

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