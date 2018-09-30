«Спартак» — «Ростов»: счет 0:1, обзор голов

«Спартак» — «Ростов»
LiveSport.Ru
Единственный гол был забит на 67-й минуте. Ростовчане после перехвата убежали три в два, Калачёв сделал передачу в штрафную. Зуев выскочил на ворота и пробил в штангу, но Александр оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.
После этого матча «Ростов» с 18 очками — на 3-м месте, а«Спартак» с 15 очками на 5-й строке таблицы РПЛ.
РПЛ. 9-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
Гол: Зуев, 67«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Самедов (Ломовицкий, 64), Фернанду, Зобнин, Ханни (Попов, 71), Мельгарехо, Луиз Адриану«Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев (Юсупов, 81), Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60)Предупреждения: Калачев, 13. Паршивлюк, 23