«Спартак» — «Ростов»: счет 0:1, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Единственный гол был забит на 67-й минуте. Ростовчане после перехвата убежали три в два, Калачёв сделал передачу в штрафную. Зуев выскочил на ворота и пробил в штангу, но Александр оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.

После этого матча «Ростов» с 18 очками — на 3-м месте, а«Спартак» с 15 очками на 5-й строке таблицы РПЛ.