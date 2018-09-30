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    «Спартак» в Москве проиграл «Ростову»

    «Спартак» — «Ростов»: счет 0:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Спартак Ростов Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

    «Спартак» — «Ростов»
    «Спартак» — «Ростов»
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    Единственный гол был забит на 67-й минуте. Ростовчане после перехвата убежали три в два, Калачёв сделал передачу в штрафную. Зуев выскочил на ворота и пробил в штангу, но Александр оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.

  • «Спартак» — «Ростов» 0:1
  • 69 фото
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    • После этого матча «Ростов» с 18 очками — на 3-м месте, а«Спартак» с 15 очками на 5-й строке таблицы РПЛ.

    РПЛ. 9-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
    Гол: Зуев, 67«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Самедов (Ломовицкий, 64), Фернанду, Зобнин, Ханни (Попов, 71), Мельгарехо, Луиз Адриану«Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев (Юсупов, 81), Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60)Предупреждения: Калачев, 13. Паршивлюк, 23
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