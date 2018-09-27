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    Орлов: Наш футбол должен перейти на 60-70 игр в сезоне

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что одой из главных проблем футбола в России является относительно небольшое количество матчей в сезоне.

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов
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    «Я считаю, что российский футбол должен перейти на 60-70 игр в сезоне. Сегодня проводим 35-40 матчей, и поэтому у нас нет высокого темпа все 90 минут.

    В Англии, Италии, Испании, Германии — везде играют по два матча в неделю. И нам надо обязательно играть чаще», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге«.

    Действующим чемпионом Премьер-Лиги является "Локомотив", набравший 60 очков в 30 матчах сезона-2017/18. Команда Юрия Сёмина одержала 18 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. 0

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