СМИ: Рыболовлев хочет продать «Монако»

Владелецзаинтересован в продаже клуба, сообщает le10sport.com.

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По информации источника, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, уже несколько месяцев размышляет над этим. Вместо «Монако» он хочет приобрести другой европейский клуб, скорее всего, из английской Премьер-лиги.

Более того, уже есть потенциальные инвесторы из США и ОАЭ, которым интересен «Монако». В ближайшее время они должны отправить официальные предложения.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году. За французский клуб выступает российский полузащитник Александр Головин. 0