ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Барселоны»Примера. «Барселона» в гостях у «Леганеса», «Реал» сыграет с «Севильей»
  • 10:58
    • СМИ: Рыболовлев хочет продать «Монако»
  • 10:46
    • Павлюченкова обыграла Квитову в Ухане
  • 08:47
    • Экс-наставник «Магнитки» Кинэн борется с онкологией
  • 08:12
    • Серена Уильямс досрочно завершила сезон
  • 00:43
    • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, «Ман Сити» идет дальше
    Все новости спорта

    СМИ: Рыболовлев хочет продать «Монако»

    Монако Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев заинтересован в продаже клуба, сообщает le10sport.com.

    Дмитрий Рыболовлев
    Дмитрий Рыболовлев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации источника, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, уже несколько месяцев размышляет над этим. Вместо «Монако» он хочет приобрести другой европейский клуб, скорее всего, из английской Премьер-лиги.

    Более того, уже есть потенциальные инвесторы из США и ОАЭ, которым интересен «Монако». В ближайшее время они должны отправить официальные предложения.

    Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году. За французский клуб выступает российский полузащитник Александр Головин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 сентября
  • 24/09/2018 в 21:00
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Реймс»
  • 9.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли реванш?
  • «Сызрань 2003» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Волгарь» сотворить сенсацию в матче с «Зенитом»?
  • «Волгарь» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Спартак» снова не имеет права на ошибку
  • «Черноморец» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Реальность «Челси», характер «Тоттенхэма» и его отсутствие у МоуриньюГлавные итоги шестого тура английской Премьер-лиги Вчера в 13:210
  • 23:31
    • «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»
  • 10:25
    • Гаспарян и Потапова вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте
  • 10:15
    • ВФЛА подала иск в Лозанну на восстановление членства в IAAF
    «Краснодар» — «Крылья Советов» Футбол Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставкуРеакция СМИ на второе подряд разгромное поражение самарского клуба Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Головин, «МЮ» и мюнхенский «каток»
  • 3.09
    •
  • 09:58
    • Владелец «Фулхэма» близок к приобретению «Уэмбли»
  • 09:48
    • «Слован» подписал американского форварда
  • 09:31
    • Озил отказался от встречи с Левом
    Адриен Рабьо Футбол Трансферный дайджест. 18-24 сентябряБорьба грандов за хавбека ПСЖ, переманят ли турки форварда «Челси», усилится ли «Барса» лучшим бомбардиром Лиги 1 и другие трансферные новости последних дней 24/09/2018 в 21:000
  • 09:14
    • Экс-чемпион мира Ортис был арестован по подозрению в изнасиловании
  • 08:58
    • Адиев: Вероятность помощи «Анжи» в случае побед команды возрастет
  • 08:28
    • Защитник «РБ Лейпциг» может усилить «Баварию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие