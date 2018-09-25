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    Перес допустил возвращение Роналду в «Реал»

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    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду однажды вернется в мадридский клуб.

    Флорентино Перес
    Флорентино Перес
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    «Я бы с радостью обнял Криштиану, если бы мы встретились на церемонии ФИФА. Фанаты "Реала" очень гордятся тем, что Роналду выступал за наш клуб на протяжении девяти сезонов.

    Он — достойный наследник Альфредо Ди Стефано. Криштиану является рекордсменом по количеству голов за "Реал", он навсегда останется в сердцах болельщиков, память о нем будет передаваться из поколения в поколение.

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