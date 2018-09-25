Перес допустил возвращение Роналду в «Реал»

Флорентино Перес
chicagotribune.com
«Я бы с радостью обнял Криштиану, если бы мы встретились на церемонии ФИФА. Фанаты "Реала" очень гордятся тем, что Роналду выступал за наш клуб на протяжении девяти сезонов.
Он — достойный наследник Альфредо Ди Стефано. Криштиану является рекордсменом по количеству голов за "Реал", он навсегда останется в сердцах болельщиков, память о нем будет передаваться из поколения в поколение.
Криштиану — один из тех, кто однажды вернется», — приводит слова Переса ESPN. 0