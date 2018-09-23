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    «Тамбов» разошелся миром с «Сочи»

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    В матче 13-го тура первенства ФНЛ «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» — 0:0.

    «Тамбов»
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    «Тамбов» с 28 очками опустился на второе место, уступив первую строчку «Томи». «Сочи» с 17 очками на 9-м месте.

    В другом матче 13-го тура ФНЛ «Шинник» потерпел домашнее поражение от «Мордовии» — 1:2

    Счет открыл нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин, реализовавший пенальти на 17-й минуте. Во втором тайме форвард «Шинника» Сергей Самодин сравнял счёт на 75-й минуте.

    Победу команде из Саранска принёс форвард Владимир Обухов, отличившийся на 84-й минуте.

    Отметим, что «Мордовия» в конце игры осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Юрия Лебедева.

    Еще в одном матче курский «Авангард» на своем поле победил «Тюмень» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились полузащитники Михаил Земсков (27) и Роман Акбашев (69).

    В другом матче 13-го тура ФНЛ «Химки» потерпели домашнее поражение от «Армавира» — 2:3.

    В составе «Армавира» отличились полузащитник Дмитрий Каюмов (83), а также нападающие Семён Синявский (7) и Дмитрий Мичуренков (76).

    У «Химок» по голу забили форвард Илья Белоус (19) и хавбек Михаил Петрусёв, реализовавший пенальти на 86-й минуте. 0

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