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    «Реал Мадрид» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Реал Мадрид — Эспаньол: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.09.2018)

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Эспаньол Календарь Примеры
    В 21:45 в испанской Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Эспаньол».

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    Последний матч между собой: «Эспаньол» — «Реал Мадрид» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Эспаньол». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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