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    Иско: Модрич — уникальный футболист

    Реал Мадрид Лига чемпионов Рома Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник мадридского «Реала» Иско прокомментировал победу над «Ромой» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а также отметил яркую игру партнера по команде Луки Модрича.

    Иско
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    «Доволен и результатом, и нашей игрой, хотя у нас была возможность забить еще больше голов. Надо продолжать прогрессировать. Всегда можно выступить лучше, но уже сейчас мы находимся на правильном пути. Рамос дал мне возможность исполнить штрафной, он знал, что у меня получится. Рад голу и трем очкам.

    Лука Модрич — уникальный футболист не только для нас, но и для сборной Хорватии. Он заслуживает "Золотого мяча". Надеюсь, что все мы сможем играть на его уровне», — цитирует Иско Football Italia. 0

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