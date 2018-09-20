«Челси» одолел ПАОК, БАТЭ победил «Види»

«Челси»
uefa.com
В составе лондонского клуба на 7-й минуте встречи отличился Виллиан. Росс Баркли по центру протащил мяч, а потом сделал передачу налево на ход Виллиану, который ворвался в штрафную площадь и аккуратным ударом открыл счёт в матче. Пасхалис смог до мяча добраться, но отскочил от него в створ.
В другом матче группы футболисты венгерского «Види» уступили борисовскому БАТЭ со счетом 0:2.
В составе белорусского клуба голами отметились Яссе Туоминен (27-я минута) и Егор Филипенко (85).
В следующем матче турнира «Челси» 4 октября на своем поле сыграет против «Види», а ПАОК в гостях встретится с БАТЭ. 0