«Лацио» обыграл «Аполлон», «Айнтрахт» вырвал победу у «Марселя»

Римскийодержал домашнюю победу над кипрским(2:1) в матче группового этапа Лиги Европы в группе Н.

В первом тайме счет у хозяев на 14-й минуте открыл Луис Альберто. На 84-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти. На 87-й минуте игрок «Аполлона» Эмилио Селая отыграл один гол.

В другом матче группы Н «Марсель» дома не сумел удержать ничью с немецким «Айнтрахтом» — 1:2.

На третьей минуте игрок «Марселя» Окампос открыл счет. На 52-й минуте Торро сравнял счет в игре.

Уже через 7 минут с поля был удален игрок «Айнтрахта» Виллемс. Несмотря на это на 89-й минуте Йович принес победу немецкому клубу.

Во втором туре, который пройдет 4 октября, «Лацио» сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, а «Марсель» отправится к «Аполлону». 0