Семин: Жесткое поражение. Второй гол «Галатасарая» был нелепым

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от(0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Жесткое поражение. Мы проиграли первые 10 минут, которые завершились голом в наши ворота. Хотя мы представляли, как "Галатасарай" играет дома, что он будет очень активен.

Потом мы завладели преимуществом. Но вместо того, чтобы забить, пропустили второй нелепый гол. В стенку вместо пяти встали четверо.

Ну а третий гол уже ничего не решал. Что два, что три мяч… Игроки пошли ва-банк, раскрылись, получили.

60 минут мы играли неплохо. Может быть, даже очень хорошо. Голы нам даются с трудом. Даже в таких ситуациях, которые были у нас в первом тайме. Даже сложно комментировать это…

С чем связано то, что команда так неудачно выступает в этом сезоне? Стали играть лучше. Уровень кондиций стал лучше. Но все равно проиграли», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проведет 3 октября — в Москве он встретится с «Шальке», который во вторник сыграл вничью с «Порту» (1:1). (Илья Андреев) 0