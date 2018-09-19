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    Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ «лавка» короче

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отстранение от команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко перед матчем Лиги Европы с «Рапидом».

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    В понедельник актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой наставника красно-белых. Лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. Во вторник оба футболиста были выведены Каррерой из состава.

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    • «Глушаков и Ещенко — часть "Спартака". Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучших игровых кондициях.

    Почему они в таких плохих кондициях? Это футбол. Возможно, это зависит от тренировок. Не всегда можно ощущать себя на 100%.

    Я уже сказал, почему они не приехали. Комментировать больше нечего. Тут каждый может высказать свое мнение... к сожалению или к счастью. Что позитивные, что негативные моменты. Я действую своей головой.

    Я абсолютно спокоен. Несмотря на поражение в воскресенье от "Ахмата". Будучи игроком я тоже проигрывал. Главное, не перебарщивать с празднованиями, когда побеждаешь.

    Но не стоит падать духом, когда проигрываешь. Мы думаем о завтрашней игре, а дальше посмотрим», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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