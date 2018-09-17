Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что пропустит из-за травмы четыре недели.

Игрок получил повреждение 15 сентября в матче седьмого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0). Ранее сообщалось, что Эрнандес повредил мягкие ткани бедра.

«Травма является сложным моментом для меня. Трудно говорить об этом. Я пропущу около четырех недель. Надеюсь восстановиться как можно быстрее.

Лига чемпионов является важным турниром для ЦСКА. Я приехал в клуб ради нее, но теперь вынужден пропустить начало.

Впереди у ЦСКА дерби со "Спартаком", я знаю насколько это важно для фанатов и игроков. Много слышал об этом дерби», — цитирует Эрнандеса «Спорт-Экспресс». 0