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    Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц

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    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что пропустит из-за травмы четыре недели.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
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    Игрок получил повреждение 15 сентября в матче седьмого тура чемпионата России с «Уфой» (3:0). Ранее сообщалось, что Эрнандес повредил мягкие ткани бедра.

    «Травма является сложным моментом для меня. Трудно говорить об этом. Я пропущу около четырех недель. Надеюсь восстановиться как можно быстрее.

    Лига чемпионов является важным турниром для ЦСКА. Я приехал в клуб ради нее, но теперь вынужден пропустить начало.

    Впереди у ЦСКА дерби со "Спартаком", я знаю насколько это важно для фанатов и игроков. Много слышал об этом дерби», — цитирует Эрнандеса «Спорт-Экспресс». 0

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