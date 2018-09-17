Фернандеш: Матч с «Галатасараем» будет сложным

Напомним, что португальский хавбек несколько лет выступал за турецкий «Бешикташ».
«Всегда приятно возвращаться. Приятно оказаться в Стамбуле вновь — меня здесь хорошо принимали. Отдаю себе отчет, что матч с "Галатасараем" будет сложным. Мы приехали за позитивным результатом. Настраиваемся на тяжелую игру.
Да, я знаю, что турецкие болельщики очень страстно поддерживают команду. Нас ждет сложная игра. Что касается плана, его определит тренер. Все увидим завтра.
Мы приехали, чтобы набрать очки. "Локомотива" давно не было в Лиге чемпионов. Успешная игра в Европе также поможет нам приобрести уверенность, чтобы хорошо выступить в чемпионате России.
Конечно, чемпионат мира сказался на подготовке футболистов. Не все подошли к сезону в одинаковой форме. Но после чемпионата мира прошло больше месяца. Мы практически решили эту проблему. Уверен, что мы покажем хороший футбол», — приводит слова игрок клубная пресс-служба. 0