«Бавария» нанесла поражение «Байеру»

в домашнем матче третьего тура немецкой Бундеслиги обыграла— 3:1.

Гости открыли счет на 5-й минуте, когда Венделл реализовал пенальти, заработанный Кевином Фолландом.

Мюнхенцы отыгрались спустя всего пять минут. Корентен Толиссо вошел в чужую штрафную по центру и исполнил точный удар в дальний угол ворот.

На 19-й минуте хозяева уже были впереди. Арьен Роббен подобрал мяч в чужой штрафной площади и отправил сферу точно в цель.

За десять минут до конца основного времени «аптекари» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Карим Беллараби за грубый фол против Рафиньи.

Окончательный результат мюнхенцы установили на 89-й минуте. Роббен с правого фланга атаки навесил во вратарскую, где Хамес Родригес выиграл воздух у защитника и ударом головой отправив мяч в сетку ворот.

Для «Баварии» эта победа стала третьей, «Байер» потерпел третье поражение.

Другие результаты:

«Вольфсбург» — «Герта» — 2:2

«Майнц» — «Аугсбург» — 2:1

«Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2

«Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:1 0