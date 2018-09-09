Маркизио: Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче

«Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче.
Смотрел матч со "Спартаком" — болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.
Я разговаривал с товарищами по команде пока ждал выхода на поле. Мы обсудили спортивные вопросы. С завтрашнего дня начну полностью вливаться в команду.
Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.
Безусловно, помимо "Ювентуса" я наблюдаю и за другими командами. Впереди — Лига Европы УЕФА, так что я слежу и за "Славией", и за "Бордо", и за "Копенгагеном".
Мои дети уже неделю просили меня как можно скорее отвести их на стадион. Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки "Зенита". Я сам также был очень взволнован», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0