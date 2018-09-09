Маркизио: Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче

Новичок «Зенита» полузащитникподелился впечатлениями от дебюта в товарищеском матче с «Кайратом» (1:0)

Клаудио Маркизио «Зенит»https://fc-zenit.ru/ 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче.

Смотрел матч со "Спартаком" — болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

Я разговаривал с товарищами по команде пока ждал выхода на поле. Мы обсудили спортивные вопросы. С завтрашнего дня начну полностью вливаться в команду.

Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.

Безусловно, помимо "Ювентуса" я наблюдаю и за другими командами. Впереди — Лига Европы УЕФА, так что я слежу и за "Славией", и за "Бордо", и за "Копенгагеном".

Мои дети уже неделю просили меня как можно скорее отвести их на стадион. Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки "Зенита". Я сам также был очень взволнован», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0