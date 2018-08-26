Семак: Уфимцы сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве

Главный тренер «Зенита»подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0).

Добавим, что «Зенит» одержал пятую победу кряду в РПЛ, набрал 15 очков занимает первое место турнирной таблице, опережая «Спартак» на два балла. В следующем туре 2 сентября команды встретятся между собой.

«Удачно сложилось начало матча: смогли забить быстрый гол, затем еще один. После этого немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе.

Что касается второй половины игры, то были и у нас моменты, чтобы увеличить преимущество в счете, были и у "Уфы", чтобы сократить и перевести ход матча в более нервное русло.

Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить "Уфу" — они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве.

Я прекрасно знаю эту команду и горжусь "Уфой", потому что они большие молодцы. Видно было, как они хотели играть и хотели побеждать. Это очень приятно.

Мне сложно судить, насколько Ерохин спровоцировал Йокича или нет. Судья так посчитал, поскольку дал Ерохину тоже желтую карточку. Наверное, он так решил. Лучше задать этот вопрос арбитру или людям, которые будут разбирать этот матч с точки зрения судейства.

Луиш Нету и Эльмир Набиуллин хорошо сыграли сегодня, как и вся команда — молодцы. Мы знаем, что у нас не получается так, как хочется.

Все свои проблемы знаем и пониманием. Будем работать и над завершением, и над игрой. Ребята молодцы — играют в свою силу на максимуме того, что могут.

Не ожидали появления Дивеева с первых минут. Прекрасно знаю этого футболиста. Сложная была сегодня игра для дебюта, но хочу поздравить его. Это достижение и для него, и для уфимского футбола.

Хочу пожелать ему успешной карьеры: все данные для этого у него есть. Желаю в обозримом будущем попасть в национальную команду, но для этого нужно много работать и играть.

Ждать ли пополнения в составе "Уфы" из "Зенита"? Вопрос достаточно сложной. У нас самих в распоряжении 17 полевых игроков, так что отдавать некого абсолютно. Может только самим кого-то взять.

Понимаю состояние ребят: после любого поражения нет эмоций и настроения. Они прекрасно выполнили свою работу. Наша команда была сильнее, но горжусь "Уфой", потому что они сегодня были молодцы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0