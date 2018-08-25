«Урал» добыл волевую победу над «Ахматом»

В матче пятого турапринимал

«Урал» пропустил первым ФК «Урал» 100% Высокие коэффициенты Играть!

Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Идрисса Думбия, отправивший мяч из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот «Урала» на 29-й минуте встречи.

Уже во втором тайме Эрик Бикфалви точным ударом головой сравнял счет, а победный гол — на счету полузащитника Николая Димитрова.

«Урал» заработал четыре очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» также имеет в своем активе четыре балла и находится на 11-м месте.