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    «Урал» добыл волевую победу над «Ахматом»

    РПЛ Футбол России Урал Ахмат Календарь РФПЛ
    В матче пятого тура РПЛ «Урал» принимал грозненский «Ахмат».

    «Урал» пропустил первым
    «Урал» пропустил первым
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    Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Счет в матче открыл полузащитник гостей Идрисса Думбия, отправивший мяч из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот «Урала» на 29-й минуте встречи.

    Уже во втором тайме Эрик Бикфалви точным ударом головой сравнял счет, а победный гол — на счету полузащитника Николая Димитрова.

    «Урал» заработал четыре очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» также имеет в своем активе четыре балла и находится на 11-м месте.

    РПЛ. 5-й тур
    «Урал» — «Ахмат» — 2:1 (0:1)
    Голы: Думбья, 29 (0:1). Бикфалви, 50 (1:1). Димитров, 78 (2:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Швец, Думбья, Исмаэл (Иванов, 74), Бериша, Мбенг (Раванелли, 78)Предупреждения: Швец, 31. Бумаль, 33. Исмаэл, 71. Балажиц, 75
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