«Урал» добыл волевую победу над «Ахматом»

«Урал» пропустил первым
ФК «Урал»
Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Счет в матче открыл полузащитник гостей Идрисса Думбия, отправивший мяч из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот «Урала» на 29-й минуте встречи.
Уже во втором тайме Эрик Бикфалви точным ударом головой сравнял счет, а победный гол — на счету полузащитника Николая Димитрова.
«Урал» заработал четыре очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» также имеет в своем активе четыре балла и находится на 11-м месте.
РПЛ. 5-й тур
«Урал» — «Ахмат» — 2:1 (0:1)
Голы: Думбья, 29 (0:1). Бикфалви, 50 (1:1). Димитров, 78 (2:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Швец, Думбья, Исмаэл (Иванов, 74), Бериша, Мбенг (Раванелли, 78)Предупреждения: Швец, 31. Бумаль, 33. Исмаэл, 71. Балажиц, 75