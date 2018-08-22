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    «Сибирь» и «Мордовия» вылетели из Кубка России

    Кубок России Футбол России Мордовия Нефтехимик Сибирь Тюмень
    В матче 1/32 финала Кубка России «Тюмень» одержала победу над новосибирской «Сибирью» — 2:1 д.в.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»
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    Новосибирцы открыли счет в первом тайме — отличился полузащитник Артём Коржунов.

    Но «Тюмень» смогла сравнять счет до перерыва благодаря голу хавбека Игоря Коронова, а в дополнительное время провела победный мяч, автором которого стал Данил Карпов.

    Кубок России. 1/32 финала
    «Тюмень» — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 (1:1)
    Голы: Коржунов, 21 (0:1). Коронов, 45+3 (1:1). Карпов, 104 (2:1)«Тюмень»: Бучнев, Столяренко, Васиев (Козлов, 46), Хайманов, Лешонок (Вотинов, 98), Коронов (Шакуро, 69), Рябокобыленко (Теленков, 63), Лаук, Глухов, Баев, Карпов«Сибирь»: Киселев (Усаков, 44), Копаев, Сумин, Корбут, Рыжков (Орлов, 102), Тумасян, Дудолев, Парфинович (Макаров, 58), Коржунов, Васильев, Сафронов (Антипов, 74)Предупреждения: Парфинович, 55. Козлов, 80. Рыжков, 86. Столяренко, 102

    В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» одержал домашнюю победу над саранской «Мордовией» — 1:0.

    Победный мяч был забит на 89-й минуте — отличился Даниил Гриднев.

    Кубок России. 1/32 финала
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Мордовия» (Саранск) — 1:0 (0:0)
    Голы: Гриднев (88)«Нефтехимик»: Трунин, Захаров В., Куликов, Потапов, Красильниченко, Киреев, Гриднев, Шадрин (Уридия, 64), Фатихов (Умаров, 63), Гилязетдинов (Морозов, 90), Бабырь (Бочков, 87)«Мордовия»: Кобзев, Багаев, Климов, Лебедев, Деревягин, Петров, Дворецков, Орлов (Поярков, 63), Адаев, Киреев (Мухаметшин, 76), Маркин (Обухов, 67)Предупреждения: Гриднев (88), Трунин (90) — Орлов (26), Киреев (72)
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