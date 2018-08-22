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    ПСЖ продлит контракт с аргентинским хавбеком

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    Полузащитник Анхель Ди Мария в ближайшее время подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария
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    По информации источника, в данный момент переговоры по заключению нового контракта между 30-летним аргентинским игроком и клубом подходят к завершающей стадии. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года.

    Данных о том, сколько Ди Мария будет зарабатывать согласно новому контракту, пока нет.

    Отметим, Ди Мария стал игроком парижского клуба в 2015 году. В сезоне 2017/2018 аргентинский полузащитник провел 45 матчей в составе парижан, в которых отметился 21 голом.

    Напомним, что сам Ди Мария высказывался о неопределенности своего будущего в ПСЖ. Также СМИ сообщали, что футболист может перейти в итальянский «Интер». 0

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