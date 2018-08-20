Защитник «Милана» может пропустить до четырех месяцев

Защитникможет пропустить около четырех месяцев из-за проблем с сердцем.

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У хорватского футболиста обнаружили гипертрофию сердечной мышцы.

«Чтобы понять, о какой гипертрофии идет речь, Стриничу нужно отдохнуть не менее 3-4 месяцев. Более короткий период просто не имеет смысла, если в ближайшие четыре недели он не пройдет более детальное обследование, которое поможет предотвратить более серьезную патологию», — сказал врач-кардиолог Бруно Кару, которого цитирует Tuttosport.

Ранее сообщалось о том, что Стринич временно приостановил карьеру.

Напомним, 31-летний Стринич присоединился к «Милану» этим летом. В составе сборной Хорватии защитник стал серебряным призером ЧМ-2018. 0