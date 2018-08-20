Бизяк — в основе «Уфы» на матч с «Динамо»

Ловро Бизяк
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За «Уфу» с первых минут сыграет новичок команды Ловро Бизяк.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Жоаузинью, Соу, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе, Йокич, Кротов, Пауревич, Обляков, Карп, Бизяк.
Запасные: Шелия, Чернов, Аликин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Неделчару, Засеев, Ванек, Салатич, Сысуев, Игбун.
Встреча пройдет на «Арене Химки». Начало — в 19:30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0