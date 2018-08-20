«Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 20 августа 2018 года

«Динамо»
«Бело-голубые» закончили все три игры вничью в новом сезоне РПЛ. В стартовом туре они поделили очки с тульским «Арсеналом» (0:0) на выезде.
Во втором игровом дне команда Дмитрия Хохлова расписала мировую на своем поле с казанским «Рубином» со счетом 1:1, а в минувшем туре с таким же результатом закончился матч в Екатеринбурге с «Уралом».
Таким образом, беспроигрышная серия столичной команды достигла отметки семи матчей кряду в поединках РПЛ, в которых она три встречи выиграла и четыре сыграла вничью.
На данный момент москвичи расположились с тремя очками на 12 строке в турнирной таблице российского первенства, уступая своему предстоящему сопернику один пункт.
Защитник Роман Евгеньев и нападающий Антон Терехов из-за травм пропустят эту игру.
«Уфа»
Башкортостанская команда после трех туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре очка.
Стартовала «Уфа» в чемпионате ничьей с московским «Локомотивом» (0:0) на своем поле. Затем также на родной арене она принимала «Анжи» и разгромила противника со счетом 3:0.
В третьем туре горожане уступили «Краснодару» — 0:1 (поединок тоже состоялся в Уфе), пропустив за пять минут до конца встречи.
Уфимцы пробились в раунд-плей-офф Лиги Европы, где им предстоит встретится в ближайший четверг с шотландским «Рейнджерсом». До этой стадии им удалось выбить двоих оппонентов (словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес»).
Нападающий Еркебулан Сейдахмет рискует не сыграть в этом поединке.
Поединки прошлого сезона завершились с одинаковым результатом — 1:1. Из шести матчей, которые противники провели между собой, четыре встречи выиграло «Динамо» и две игры завершились вничью.
Прогноз
«Уфа» сейчас играет на два фронта и вполне вероятно, что на чемпионат им не хватит сил. Уфимцы сделают Лигу Европы приоритетом и вполне могут пожертвовать предстоящей игрой.
«Динамо» будет стараться воспользоваться усталостью соперника и, по всей видимости, одержит первую победу в сезоне. 0