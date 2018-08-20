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    Прервет ли «Динамо» серию ничьих?

    «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 20 августа 2018 года

    РПЛ Футбол России Динамо Уфа
    Прогноз на «Динамо» — «Уфа»
    Футболисты «Динамо»
    Закрывать четвертый тур российской Премьер-лиги будут московское «Динамо» и «Уфа». Встреча, которая состоится в Химках 20 августа, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Уфа».
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    «Динамо»

    «Бело-голубые» закончили все три игры вничью в новом сезоне РПЛ. В стартовом туре они поделили очки с тульским «Арсеналом» (0:0) на выезде.

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    Во втором игровом дне команда Дмитрия Хохлова расписала мировую на своем поле с казанским «Рубином» со счетом 1:1, а в минувшем туре с таким же результатом закончился матч в Екатеринбурге с «Уралом».

    Таким образом, беспроигрышная серия столичной команды достигла отметки семи матчей кряду в поединках РПЛ, в которых она три встречи выиграла и четыре сыграла вничью.

    На данный момент москвичи расположились с тремя очками на 12 строке в турнирной таблице российского первенства, уступая своему предстоящему сопернику один пункт.

    Защитник Роман Евгеньев и нападающий Антон Терехов из-за травм пропустят эту игру.

    «Уфа»

    Башкортостанская команда после трех туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре очка.

    Стартовала «Уфа» в чемпионате ничьей с московским «Локомотивом» (0:0) на своем поле. Затем также на родной арене она принимала «Анжи» и разгромила противника со счетом 3:0.

    В третьем туре горожане уступили «Краснодару» — 0:1 (поединок тоже состоялся в Уфе), пропустив за пять минут до конца встречи.

    Уфимцы пробились в раунд-плей-офф Лиги Европы, где им предстоит встретится в ближайший четверг с шотландским «Рейнджерсом». До этой стадии им удалось выбить двоих оппонентов (словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес»).

    Календарь и таблица РПЛ

    Нападающий Еркебулан Сейдахмет рискует не сыграть в этом поединке.

    Поединки прошлого сезона завершились с одинаковым результатом — 1:1. Из шести матчей, которые противники провели между собой, четыре встречи выиграло «Динамо» и две игры завершились вничью.

    Прогноз

    «Уфа» сейчас играет на два фронта и вполне вероятно, что на чемпионат им не хватит сил. Уфимцы сделают Лигу Европы приоритетом и вполне могут пожертвовать предстоящей игрой.

    «Динамо» будет стараться воспользоваться усталостью соперника и, по всей видимости, одержит первую победу в сезоне. 0

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