Тумилович: Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ

Бывший вратарь минскогопрокомментировал предстоящую ответную встречу третьего отборочного раунда Лиги Европы между белорусской командой и

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«Учитывая результат и имя соперника, наверное, это действительно был один из лучших еврокубковых матчей в истории клуба. Мне сложно судить. Вспоминаются в том числе времена, когда сам только стал ходить на стадион. Начало 80-х, мне было 11 лет. Это и победа над "Спортингом", и над венграми из "Раба ЭТО". Когда заполнен 50-тысячный стадион и все активно болеют — вот это по-настоящему врезается в память. Однако чувствуется, что "Динамо" совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причём, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Белоруссии начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно», — приводит слова Тумиловича «Прессбол».

Напомним , что первая игра завершилась разгромным поражением российского клуба со счетом 0:4. 0