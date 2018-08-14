СМИ: Лаксальт не перейдет в «Зенит»

Полузащитники сборнойне перейдет вв нынешнее трансферное окно.

По информации портала Gonfialarete.com, причиной срыва трансфера стал новый спортивный директор «сине-бело-голубых» Хавьер Рибалта. Перед переходом специалиста в «Зенит» клуб был близок к согласованию сделки с «Дженоа» с помощью посредников, однако затем переговорами занялся Рибалта, который отказался от предложенной тактики ведения переговоров и решил обратиться напрямую к президенту итальянского клуба.

В результате сумма трансфера футболиста выросла до 20 миллионов евро. Руководство «Зенита» отказалось тратить на уругвайца такие деньги и завершило переговоры.

В минувшем сезоне Лаксальт провел 34 матча за «Дженоа», в которых забил четыре гола и сделав три результативные передачи. 0