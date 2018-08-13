Томаров: По моментам «Уфа» не заслужила поражение в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Уфы»прокомментировал поражение от(0:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Мы знали, что будет сложная игра, учитывая наш график и стиль игры "Краснодара". План на игру мы выполнили, дисциплинировано сыграли.

Мы не подпускали хороших нападающих "Краснодара" к воротам. Наше физическое состояние не позволяет весь матч играть в одном темпе. По моментам мы не заслужили поражение.

Не только Беленов без замен сыграл. Мы отталкиваемся от физического состояния игроков. Беленов был готов, поэтому сыграл.

Это первое поражение команды в новом сезоне. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, мы сразу его забудем», — приводит слова игрока «Бизнес-Онлайн». 0