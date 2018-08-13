ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси покорил новую вершину
  • 21:59
    • «Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в Казани
  • 20:09
    • Фоменко: После ухода Смолова не будем искать других нападающих
  • 19:59
    • Луческу: Мы приехали в Москву, чтобы победить «Спартак»
  • 19:31
    • «Краснодар» вырвал победу у «Уфы» на выезде
  • 17:36
    • Каррера: Сделаем все, чтобы пройти ПАОК
    Все новости спорта

    Томаров: По моментам «Уфа» не заслужила поражение в матче с «Краснодаром»

    Уфа Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ.

    Сергей Томаров
    Сергей Томаров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы знали, что будет сложная игра, учитывая наш график и стиль игры "Краснодара". План на игру мы выполнили, дисциплинировано сыграли.

    Мы не подпускали хороших нападающих "Краснодара" к воротам. Наше физическое состояние не позволяет весь матч играть в одном темпе. По моментам мы не заслужили поражение.

    Не только Беленов без замен сыграл. Мы отталкиваемся от физического состояния игроков. Беленов был готов, поэтому сыграл.

    Это первое поражение команды в новом сезоне. Все серии когда-то заканчиваются. Надеюсь, мы сразу его забудем», — приводит слова игрока «Бизнес-Онлайн». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизм
  • 00:27
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — ПАОК
  • 1,86
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Славии» будет очень тяжело в Киеве
  • «Динамо» Киев — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
  • БАТЭ не даст «Карабаху» повторить прошлогодний успех
  • БАТЭ — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1,60
    •
  • Прекратит ли «Спартак» борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Спартак» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 1,86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Карен Хачанов Теннис Полуфинал Хачанова и юбилей НадаляПодошла к концу очередная игровая неделя в мире тенниса. В мужском и женском Турах стартуют новые соревнования 16:030
  • 18:07
    • Матч «Зенит» — «Динамо» смогут посетить фанаты минского клуба
  • 17:48
    • Агент: Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов
  • 17:20
    • Виллиан был готов покинуть «Челси» из-за Конте
    Хосеп Гвардиола Футбол Почему «Манчестер Сити» снова станет чемпионом: 3 причиныВсего два матча команды в новом сезоне убеждают в ее успехе 08:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Зенит» на вершину?
  • 2,20
    •
  • 22:21
    • Кузнецова обыграла Фегеле на старте турнира в Цинциннати
  • 22:19
    • Семак: Играя против «Рубина» сложно создавать много моментов
  • 21:42
    • Томаров: По моментам «Уфа» не заслужила поражение в матче с «Краснодаром»
    Федор Смолов Футбол Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизмСМИ — о сенсационном поражении «Локомотива» в матче с «Оренбургом» 00:270
  • 13:42
    • «Зенит» в Лиге Европы рассудят бельгийцы, «Уфу» — австрийцы
  • 13:17
    • СМИ: «Галатасарай» договорился об аренде Дзюбы
  • 11:03
    • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие