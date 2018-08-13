Тимощук: «Зениту» нужно побежать в ответном матче с «Динамо»

Тренерподелился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским

«Счет, конечно, очень неприятный, разница мячей внушительная. Однако история футбола знает разные случаи, думаю, их все прекрасно помнят. Будем надеется, что вторая игра будет совершенно другой по содержанию и по счету.

У нас еще есть время, чтобы принять правильное решение по поводу состава на игру с "Динамо". Сейчас рано что-то говорить, впереди у нас еще сложный матч в чемпионате страны против казанского "Рубина". В любом случае в ответной игре с минским "Динамо" выйдет тот состав, который будет готов решать максимальные задачи с учетом результата в первой игре.

Нужно продолжать работать на тренировках с полной отдачей. Прислушиваться к тому, что говорит тренер, и выполнять это. Следующая игра будет экзаменом, и ее исход может быстро вывести команду из нынешнего состояния, какое бы сложное оно ни было. Все понимают, что нам нужно побежать в ближайшей игре, побеждать в ответном матче с "Динамо". Есть футбольное поле, и каждый наш игрок должен выйти на него и показать как минимум такое же стремление к победе, которое было во второй половине игры в Минск», — передает слова Тимощука «Чемпионат».

Напомним, в первом матче в Минске российский клуб проиграл со счетом 0:4. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа. 0