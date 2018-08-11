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    АПЛ: домашние победы «Уофторда» и «Борнмута», выездной успех «Кристал Пэлас»

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    Состоялось еще три матча первого тура английской Премьер-лиги. «Уотфорд» и «Борнмут» стартовали в чемпионате с домашних побед, «Кристал Пэлас» — с выездной.

    Джефф Шлупп
    Джефф Шлупп
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    «Борнмут» в домашнем матче первого тура АПЛ нанес поражение «Кардиффу» — 2:0.

    Райан Фрейзер забил первый гол на 24-й минуте. Под занавес встречи Каллум Уилсон поставил победную точку.

    Тот же Уилсон не забил пенальти на 34-й минуте.

    Во втором туре «Борнмут» встретится с «Вест Хэмом», а «Кардифф» — с «Ньюкаслом».

    Чемпионат Англии. 1-й тур
    «Борнмут» — «Кардифф» — 2:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 24 Фрэйзер, 2:0 — 90+1 Уилсон«Борнмут»: Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит (Дефо, 90+3), Аке, Серман, Гослинг, Фрэйзер, Брукс (Фрэнсис, 67), Кинг, Уилсон (Муссе, 90+4)«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Рид (Мейдин, 88), Патерсон (Уорд, 62), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 63), Роллс, Хойлетт, ПелтьерПредупреждения: Пелтьер (3), Дэниэлс (43)

    «Уотфорд» у себя дома одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

    Главным героем встречи стал Роберто Перейра, оформивший дубль. Он отличился на 35-й и 54-й минутах.

    В следующем туре «Уотфорд» сыграет с «Бернли», а «Брайтон» — с «Манчестер Юнайтед».

    Чемпионат Англии. 1-й тур
    «Уотфорд» — «Брайтон» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 35 Перейра, 2:0 — 54 Перейра «Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Холебас, Янмат, Кэткарт, Хьюз (Сема, 81), Дукуре, Капу, Перейра (Фемения, 87), Дини, Грэй (Саксесс, 74)«Брайтон»: Райан, Данк, Бернардо, Сальтор (Бонг, 26), Даффи, Проппер, Стивенс, Гросс (Биссума, 60), Кнокерт, Марч (Джаханбахш, 71), МюррейПредупреждения: Стивенс (18), Капу (64), Холебас (73), Бернардо (81)

    «Фулхэм» в домашнем матче первого тура английской Премьер-лиги проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

    Первый гол на 41-й минуте забил Джеффри Шлупп, на 81-й минуте отличился Вильфрид Заа.

    В следующем туре «Фулхэм» встретится с «Тоттенхэмом», а «Кристал Пэлас» — с «Ливерпулем».

    Чемпионат Англии. 1-й тур
    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 41 Шлупп, 0:2 — 79 Заа«Фулхэм»: Фабри, Чемберс, Брайен (Вьетто, 71), Кристи, Ле Маршан, Сери (Юхансен, 82), Макдоналд, Шюррле (Камара, 61), Кэрни, Сессеньон, Митрович«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Таунсенд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке (Серлот, 83)Предупреждения: Макдоналд (34), Заа (40), Шлупп (74)
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