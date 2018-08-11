АПЛ: домашние победы «Уофторда» и «Борнмута», выездной успех «Кристал Пэлас»

Состоялось еще три матча первого тура английской Премьер-лиги.стартовали в чемпионате с домашних побед,— с выездной.

Джефф Шлупп twitter.com/cpfc 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Борнмут» в домашнем матче первого тура АПЛ нанес поражение «Кардиффу» — 2:0.

Райан Фрейзер забил первый гол на 24-й минуте. Под занавес встречи Каллум Уилсон поставил победную точку.

Тот же Уилсон не забил пенальти на 34-й минуте.

Во втором туре «Борнмут» встретится с «Вест Хэмом», а «Кардифф» — с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии. 1-й тур «Борнмут» — «Кардифф» — 2:0 (1:0) Гол: 1:0 — 24 Фрэйзер, 2:0 — 90+1 Уилсон«Борнмут»: Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит (Дефо, 90+3), Аке, Серман, Гослинг, Фрэйзер, Брукс (Фрэнсис, 67), Кинг, Уилсон (Муссе, 90+4)«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Рид (Мейдин, 88), Патерсон (Уорд, 62), Мендес-Лэйнг (Мерфи, 63), Роллс, Хойлетт, ПелтьерПредупреждения: Пелтьер (3), Дэниэлс (43)

«Уотфорд» у себя дома одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал Роберто Перейра, оформивший дубль. Он отличился на 35-й и 54-й минутах.

В следующем туре «Уотфорд» сыграет с «Бернли», а «Брайтон» — с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. 1-й тур «Уотфорд» — «Брайтон» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 35 Перейра, 2:0 — 54 Перейра «Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Холебас, Янмат, Кэткарт, Хьюз (Сема, 81), Дукуре, Капу, Перейра (Фемения, 87), Дини, Грэй (Саксесс, 74)«Брайтон»: Райан, Данк, Бернардо, Сальтор (Бонг, 26), Даффи, Проппер, Стивенс, Гросс (Биссума, 60), Кнокерт, Марч (Джаханбахш, 71), МюррейПредупреждения: Стивенс (18), Капу (64), Холебас (73), Бернардо (81)

«Фулхэм» в домашнем матче первого тура английской Премьер-лиги проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Первый гол на 41-й минуте забил Джеффри Шлупп, на 81-й минуте отличился Вильфрид Заа.

В следующем туре «Фулхэм» встретится с «Тоттенхэмом», а «Кристал Пэлас» — с «Ливерпулем».