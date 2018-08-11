«Галатасарай» не сможет купить Дзюбу из-за санкций УЕФА

Стамбульский «Галатасарай» не сможет купить у петербургского «Зенита» форвардаиз-за санкций УЕФА, информирует «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сначала чемпиону Турции нужно продать кого-нибудь из своих игроков.

В июне УЕФА оштрафовал «Галатасарай» на 6 миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей. Клубу необходимо будет достичь безубыточности до 2021-2022 годов.

Если в 2019 году убытки стамбульского клуба составят более 20 миллионов евро, то «Галатасарай» будет вынужден заплатить более крупный штраф — 9 миллионов евро. По этой причине клуб не может покупать игроков.

Напомним, что в этом сезоне Дзюба провел два матча в чемпионате России и забил один гол. 0