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    «Галатасарай» не сможет купить Дзюбу из-за санкций УЕФА

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    Стамбульский «Галатасарай» не сможет купить у петербургского «Зенита» форварда Артема Дзюбу из-за санкций УЕФА, информирует «Спорт-Экспресс».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    По информации издания, сначала чемпиону Турции нужно продать кого-нибудь из своих игроков.

    В июне УЕФА оштрафовал «Галатасарай» на 6 миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей. Клубу необходимо будет достичь безубыточности до 2021-2022 годов.

    Если в 2019 году убытки стамбульского клуба составят более 20 миллионов евро, то «Галатасарай» будет вынужден заплатить более крупный штраф — 9 миллионов евро. По этой причине клуб не может покупать игроков.

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