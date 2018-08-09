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    «Эвертон» подписал двух игроков «Барселоны»

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    «Барселона» объявила о трансфере центрального защитника Йерри Мины в «Эвертон». Англичане заплатят за колумбийца 30,25 миллиона евро. Еще полтора миллиона прописаны в качестве бонусов.

    Андре Гомеш
    Андре Гомеш
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    При этом у «сине-гранатовых» осталось право приоритетного выкупа 23-летнего футболиста.

    Кроме того, «Эвертон» арендовал полузащитника Андре Гомеша на весь следующий сезонн. Каталонцы получат по условиям сделки 2,25 миллиона евро. Также англичане будут платить португальцу полную зарплату.

    Мина перешел в «Барселону» зимой 2018 года из «Палмейраса» за 11,8 миллиона евро. В составе испанского гранда защитник провел 6 матчей, отдав 1 голевую передачу и получив 2 желтые карточки.

    Гомеш выступал за «Барселону» с 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 31 матч без результативных действий. 0

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