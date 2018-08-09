«Эвертон» подписал двух игроков «Барселоны»

объявила о трансфере центрального защитника. Англичане заплатят за колумбийца 30,25 миллиона евро. Еще полтора миллиона прописаны в качестве бонусов.

При этом у «сине-гранатовых» осталось право приоритетного выкупа 23-летнего футболиста.

Кроме того, «Эвертон» арендовал полузащитника Андре Гомеша на весь следующий сезонн. Каталонцы получат по условиям сделки 2,25 миллиона евро. Также англичане будут платить португальцу полную зарплату.

Мина перешел в «Барселону» зимой 2018 года из «Палмейраса» за 11,8 миллиона евро. В составе испанского гранда защитник провел 6 матчей, отдав 1 голевую передачу и получив 2 желтые карточки.

Гомеш выступал за «Барселону» с 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 31 матч без результативных действий. 0