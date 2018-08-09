«Краснодар» согласовал контракт с защитником сборной Исландии

Йон Гудни Фьолусон
ФК «Краснодар»
В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.
29-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Фрам» из Рейкьявика, в главной команде которого он дебютировал в начале 2007 года в 17-летнем возрасте.
В 2010 году Фьолусон впервые был призван в сборную Исландии и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч.
В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за «Норчепинг» и забил один гол. Всего же за карьеру на его счету четыре гола в 94 матчах высшей лиги Швеции. 0