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    «Краснодар» согласовал контракт с защитником сборной Исландии

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    Исландский защитник Йон Гудни Фьолусон перейдет из шведского «Норчепинга» в «Краснодар», сообщает официальный сайт «быков».

    Йон Гудни Фьолусон
    Йон Гудни Фьолусон
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    В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.

    29-летний защитник является воспитанником футбольного клуба «Фрам» из Рейкьявика, в главной команде которого он дебютировал в начале 2007 года в 17-летнем возрасте.

    В 2010 году Фьолусон впервые был призван в сборную Исландии и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч.

    В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за «Норчепинг» и забил один гол. Всего же за карьеру на его счету четыре гола в 94 матчах высшей лиги Швеции. 0

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