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    Червиченко: После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдет разлад

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    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что трансфер Федора Смолова приведет к конфликту в «Локомотиве».

    Федор Смолов
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    «Даже половина от зарплаты, которая называется в прессе, была бы неадекватной для Смолова. После трансфера Смолова в "Локомотиве" произойдет разлад. Если человек получает три миллиона за то, что просто стоит на поле и иногда в виде одолжения перемещается не далее чем на 20-30 метров от точки постоянного стояния, это спровоцирует конфликт. Там же есть ребята, которые пашут, чемпионат выиграли — а получать они будут меньше Смолова раза в два. Не понимаю, как в такой ситуации не может возникнуть конфликта», — сказал Червиченко «Чемпионату».

    «Я бы никогда не подписал Смолова в свой клуб. Даже близко к команде его бы не подпустил. Он ведь не просто так стоит, он не в состоянии бегать. А почему? Думаю, авария дала ответ на этот вопрос: у Смолова большие проблемы с режимом. Лоськов в свои годы сыграл бы намного эффективнее нынешнего Федора и двигался бы гораздо больше

    Смолова надломили его успехи за последние два сезона. Он не сумел пройти испытание медными трубами. Когда появляются успехи, недообразованная голова начинает кружиться. Человек в яме, и пора бы повзрослеть — но он упорно прыгает в следующую яму. Может быть, он покажет чудеса реинкарнации, но я почему-то так не думаю. Парочка Кокорин—Смолов уникальна: то ярко, то бледно. По потенциалу они просто феерические парни, а по отношению — то горы, то море», — добавил экс-президент «красно-белых».

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