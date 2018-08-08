Стала известна возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»

«Локомотив» и «Краснодар» продолжают переговоры по поводу трансфера форварда сборной Россиив московский клуб, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, «горожане» разрешили «железнодорожникам» контактировать с 28-летним игроком.

Сохраняется высокая вероятность того, что клубы согласуют сумму трансфера, которая может составить 9 миллионов евро. Скорее всего, она будет разбита на несколько траншей.

При этом предполагаемый личный контракт форварда с «Локомотивом» будет рассчитан на четыре года, стороны ориентируются на зарплату, прописанную в договоре игрока с «Краснодаром» — 3,1 миллиона евро в год. 0