Стала известна возможная зарплата Смолова в «Локомотиве»

Федор Смолов
LiveSport.Ru
По информации издания, «горожане» разрешили «железнодорожникам» контактировать с 28-летним игроком.
Сохраняется высокая вероятность того, что клубы согласуют сумму трансфера, которая может составить 9 миллионов евро. Скорее всего, она будет разбита на несколько траншей.
При этом предполагаемый личный контракт форварда с «Локомотивом» будет рассчитан на четыре года, стороны ориентируются на зарплату, прописанную в договоре игрока с «Краснодаром» — 3,1 миллиона евро в год. 0