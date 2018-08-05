«Локомотив» готов заплатить за Смолова 9 миллионов евро

В понедельник, 6 августа, трансферный комитет «Локомотива» обсудит варианты усиления атаки команды, информирует «Спорт-Экспресс».

По информации издания, основными кандидатами на переход в состав «железнодорожников» являются Федор Смолов из «Краснодара» и Карлос Бакка из «Милана».

За Смолова «красно-зеленые» готовы выложить 9 миллионов евро. «Милан» оценивает Бакку в сумму порядка 15 миллионов. Такой ценник даже с учетом выплат по частям делает приобретение колумбийского игрока маловероятным.

Также возможен вариант с переходом другого форварда, имеющего опыт игры в топ-лигах, в том числе, в Англии. 0