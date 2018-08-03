Стало известно, за сколько «Краснодар» готов продать Смолова

готов продать нападающегов летнее трансферное окно.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», в контракте Смолова нет опции выкупа, и «быки» могут называть любую цену. По информации источников, краснодарский клуб готов начинать диалог с 10 миллионов евро.

Руководство краснодарского клуба не будет удерживать Смолова, так как понимает, что футболисту уже 28 лет, а его контракт с «быками» истекает через год.

Также отмечается, что вариант с трансфером Смолова рассматривает «Локомотив». Однако «железнодорожники» готовы заплатить за игрока только 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Смолова могут арестовать на 15 суток. 0