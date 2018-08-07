Еременко в ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке»

31-летний полузащитникподписал соглашение со передает «Спорт-Экспресс».

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Оно будет действовать до заключительного матча команды в этом году в еврокубках — либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Дальнейшая судьба футболиста зависит как от качества игры за «Спартак» в этот период, так и от наличия предложений по нему.

К работе с новой командой Еременко с большой долей вероятности должен приступить после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправляются сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

Двухлетняя дисквалификация футболиста за употребление кокаина заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба. 0