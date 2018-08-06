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    «Халл Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Халл Сити — Астон Вилла (06.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Халл Сити Астон Вилла
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Халл Сити» — «Астон Вилла».

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    Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Астон Вилла» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Халл Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Халл Сити» — «Астон Вилла». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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